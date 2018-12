O FC Porto já conhece o adversário para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os dragões, única equipa portuguesa ainda em prova, depois da queda do Benfica para a Liga Europa, irão defrontar os italianos da Roma. Será uma reedição do duelo de há duas épocas, então no playoff de acesso à fase de grupos, onde a equipa azul-e-branca, depois de um empate (1-1) no Dragão, venceu categoricamente no Olímpico por 3-0, então com Nuno Espírito Santo ao comando.

Na fase de grupos desta edição, a Roma terminou em segundo no grupo G, atrás do Real Madrid, com nove pontos em seis jogos - vitórias por 5-0 sobre o Plzen e 3-0 e 1-2 frente ao CSKA de Moscovo. O FC Porto, por seu lado, foi a melhor equipa da competição, com 16 pontos em 18 possíveis, fruto de cinco vitórias e apenas um empate, logo a abrir, na deslocação ao terreno do Schalke 04 (1-1).

Nos outros jogos ditados pelo sorteio, vários grandes duelos em perspetiva. Desde logo o Manchester United-PSG, num verdadeiro teste de fogo para os comandados de José Mourinho, mas também o Liverpool-Bayern Munique, num claro choque de titãs. A Juventus, de João Cancelo e Cristiano Ronaldo, irá defrontar o Atlético de Madrid, enquanto o Manchester City de Bernardo Silva terá pela frente o Schalke 04. Já o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, irá medir forças com o Tottenham, tendo o Lyon, de Anthony Lopes, de enfrentar o poderosíssimo Barcelona de Nelson Semedo. Menção também para o tricampeão europeu Real Madrid, que irá defrontar o Ajax, "carrasco" do Benfica na fase de grupos.

Oitavos-de-final:

Schalke 04-Manchester City

Atlético de Madrid-Juventus

Manchester United-PSG

Tottenham-Borussia Dortmund

Lyon-Barcelona

Roma-FC Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Munique