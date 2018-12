Marques Mendes acusou Armando Vara de “não ter vergonha na cara”. Esta é a reação do antigo líder do PSD face à entrevista que Vara deu à “TVI”, numa altura, em que está perto de ir para a prisão para cumprir a pena a que foi condenado no processo da Face Oculta.

“Foi ex-ministro, foi ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos. Devia ter vergonha”, disse no seu comentário habitual na “SIC”.

Marques Mendes comentou também as propostas do PSD que visam mudar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e diz que estas têm como objetivo "tentar controlar a ação do Ministério Público".

E vai mais longe nas críticas. "Em Portugal há dois políticos iguais na vontade de controlar a justiça e a comunicação social: José Sócrates e Rui Rio. Nessa matéria, eles são verdadeiros irmãos siameses", acusou Marques Mendes. "Podem até ser diferentes nas intenções e no carácter, mas nas ideias são iguais. Um e outro gostavam de poder dizer o que se investiga, como se investiga e quando se investiga".