Na passada quinta-feira começou a 'chover' dinheiro numa autoestrada em New Jersey, Estados Unidos da América. E quem seguia dentro os carros não hesitou em parar para apanhar as notas que estavam a cair do céu.

Um veículo que levava dinheiro teve uma avaria numa das suas portas, fazendo com que as notas começassem a voar e a cair na autoestrada.

Os condutores quando se depararam com aquela situação decidiram sair dos seus carros e apanhar as notas, como se pode ver em vários vídeos partilhados nas redes sociais.

As autoridades já confirmaram que o dinheiro já está a ser devolvido.