Ventos fortes provocados pela tempestade Deirdre – que está a afetar o Reino Unido e a Irlanda – fez com que um avião da TAP – que descolou de Lisboa com destino ao Reino Unido – tivesse algumas dificuldades em aterrar no aeroporto do Reino Unido.

Na primeira tentativa não conseguia manter o equilíbrio, sendo que os pilotos decidiram abortar a aterragem.

Só à segunda tentativa é que aterraram em segurança.