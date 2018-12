A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) decidiu, no sábado, “proclamar o ano de 2019 como um ano de luta dos professores”.

Mário Nogueira, presidente do sindicato, disse ainda em conferência de imprensa que está na hora de “fazer tudo para pressionar” o governo.

“Neste período de tempo, que decorrerá até final do presente ano letivo, há que fazer tudo no sentido de pressionar o Governo, mas também a Assembleia da República, para que sejam resolvidos os problemas", adiantou.

As pressões começam já na próxima semana com uma concentração dos líderes sindicais na Presidência do Conselho de Ministros. Além disso, já no próximo ano irá realizar-se uma manifestação nacional que irá durar até à Páscoa.