Na próxima segunda-feira à tarde o transporte fluvial da Transtejo e da Soflusa será interrompido na sequência de um plenário dos trabalhadores.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), informa que os plenários têm por objetivo “analisar o resultado da negociação coletiva na Transtejo e na Soflusa".

Na Transtejo a paralisação irá ocorrer entre as 14h30 e as 17h30 e na Soflusa entre as 13h55 e as 15h55.

Segundo a página da Transtejo/Soflusa esta interrupção temporária irá afetar todas as ligações fluviais entre o Barreiro e o Terreiro do Paço e entre Cacilhas e o Cais do Sodré.