O INEM disse esta madrugada que cabe às autoridades competentes desenvolver um inquérito para apurar com detalhe as causas do acidente, "cujos contornos não são ainda neste momento conhecidos".

Em comunicado, o Instituto lamenta vítimas, não divulgando, "por agora, mais informação sobre a identidade das vítimas, dado que decorrem os procedimentos de apoio às respetivas famílias".

O INEM assinala as condições climáticas adversas que se verificavam na altura do acidente, afirmando que "participaram nos esforços para localizar o helicóptero diversos agentes de Proteção Civil" e que, "logo após a informação do desaparecimento do helicóptero, o INEM deslocou também para o local diversos profissionais, com vista a colaborar nas operações de busca e salvamento".

O acidente tirou a vida a quatro pessoas.