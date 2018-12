Ao quinto ato, os coletes amarelos saíram em menor número às ruas parisienses. Ainda assim, durante a tarde as autoridades francesas recorreram a gás lacrimogéneo para acalmar a tensão, e até às 18h de hoje, a polícia deteve 157 manifestantes - menos do que nas manifestações anteriores - e cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Os coletes amarelos voltaram a sair à rua para mostrar o descontentamento com as medidas anunciadas na segunda-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron, cujas forças de segurança tiveram hoje de enfrentar cerca de 2500 manifestantes na capital, com oito mil agentes, que recorreram a 14 blindados e ao apoio de agentes a cavalo.

Até às 15h30 (14h30 em Lisboa) tinham sido identificadas pelo menos 120 pessoas, tendo 86 delas sido detidas pelas autoridades. Quando comparado com a semana passada, os números são bastantes diferentes: no passado sábado, pela mesma hora, tinham sido detidas mais de 500 pessoas por atitudes violentas.