Marcelo Rebelo de Sousa esteve na tarde deste sábado na festa de Natal da Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro e deixou uma promessa: "O que é que eu posso dizer? No dia 25 de dezembro irei ao Hospital de São João para passar o dia de Nata com as crianças que lá estão".

Essa foi a resposta dada pelo presidente da República ao presidente da associação, João Bragança, depois do responsável afirmar que "aquilo que eu desejo é que nos dê a melhor prenda de Natal que podemos ter: que as crianças passem o Natal não em contentores indignos", referindo-se às crianças internadas nos contentores da ala pediátrica oncológica do Hospital de São João, no Porto.

"É um natal especialmente triste, porque o ia passar sem os filhos e sem os netos, mas de repente encontro aqui tantos filhos e tantos netos que tornam o meu Natal feliz", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa, perante uma plateia de pais, amigos e crianças acompanhadas pela associação.