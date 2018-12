Começou às 15h00 a assembleia geral (AG) do Sporting onde os sócios do clube vão poder votar se querem manter as sanções decididas pela Comissão de Fiscalização a Bruno de Carvalho e aos outros elementos da sua direção. Até agora o antigo presidente e a sua equipa estão suspensos de sócio.

A votação é decidida por maioria simples, o que significa que basta 50% dos votos dos presentes no Pavilhão João Rocha para aprovar ou recusar que as sanções se mantenham.

Bruno de Carvalho terá 15 minutos para se dirigir aos sócios leoninos, mas o antigo presidente leonino não confirmou a sua presença nesta assembleia geral. Para além do caso de Bruno de Carvalho, estão também sujeitas a votação as suspensões de Alexandre Godinho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e Luís Gestas – membros do anterior Conselho Diretivo – e a expulsão de Elsas Judas e Trindade Barros – da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral. Cada um dos elementos poderá defender-se antes da votação acontecer.

"Os estatutos do Sporting não definem se as pessoas suspensas podem ou não participar na AG. Mas a AG decidiu que sim. Claro que é uma decisão com caráter excecional, porque se estão suspensas não deveriam participar", afirma Rogério Alves ao Diário de Notícias.

"Nunca na história do Sporting se realizou uma Assembleia Geral com esta finalidade, de apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos sobre processos disciplinares. Ou seja, será uma AG inédita com um objeto nunca antes analisado. Vamos debater, trocar pontos de vista e deliberar. Depois os sócios serão chamados a votar se as sanções aos visados se mantêm ou não", acrescentou o presidente da Mesa da Assembleia.