As previsões de agitação marítima para este sábado obrigam a fechar oito barras marítimas em Portugal continental, deixando três condicionadas, avança a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto vão estar encerradas este sábado.

Em Aveiro apenas podem entrar as “embarcações de comprimento fora a fora inferior a 35 metros” e na barra de Viana de Castelo o comprimento dos barcos não pode ultrapassar os 30 metros. Já em Vila do Conde apenas é possível utilizar a barra no período entre duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar.

Segundo as previsões o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de noroeste de 2,5 a 3,5 metros na costa ocidental, tornando-se maiores a norte do Cabo Raso, onde podem chegar aos 4,5 metros. A costa sul espera ondas de sudoeste com um metro de altura.