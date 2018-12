Todas as pessoas criam as suas próprias teorias em torno daqueles que traem, mas por trás dessas mesmas teorias há preconceitos muito distantes daquilo que é a realidade.

Scott Haltzman, o professor de psiquiatria da Brown University de Providence, diz num artigo, publicado na plataforma Askmen, que grande parte das suposições relacionadas com a infidelidade são lugares comuns e que a maior parte dos casos de infidelidade são cometidos pelas pessoas que não andavam à procura de o fazer.

Assim, com base na teoria deste especialista, o El Confidencial revelou as cinco ‘verdades absolutas’ sobre a infidelidade que são necessárias de desmistificar

1- Depois de uma traição, o casal nunca mais voltará a ser feliz

Há relações que conseguem recuperar das traições. A questão é que enquanto o casal se separa, os familiares e os amigos ficam a saber da traição, quando o casal decide ficar junto e tenta ultrapassar a traição, ninguém sabe. Esta é uma informação que permanece na intimidade do casal, por receio de represálias e de críticas.

O especialista Scott Haltzman afirma que no caso dos casamentos, mais de metade consegue sobreviver a estas situações.

2- Uma traição revela sempre problemas graves na relação

À partida se há traição pode significar que há problemas na relação, e esta acaba por ser uma forma de fugir a problemas emocionais. No entanto, uma relação sexual fora do casal pode significar apenas sexo.

Há muita gente que consegue separar muito bem o sexo do amor, fazendo com que apesar de se sentirem completas com os seus parceiros, se sintam sexualmente atraídas por outras pessoas.

3- Se não há sexo, não é traição

A relação sexual é a prova mais de que houve traição, mas há muitas infidelidades que ocorrem através de uma ligação emocional. “Quando oferece uma parte emocional de si a alguém com quem poderia trair o seu parceiro, isso é infidelidade”.

4- A culpa é das dificuldades

É certo que todas as relações passam por dificuldades. Contudo, ter problemas na relação não justifica que haja traição, se há problemas, são para resolver.

5- Uma vez infiel, traidor para sempre

Até poder ser verdade em alguns casos, mas qualquer pessoa que foi infiel, pode tê-lo sido só uma vez e não voltar a repetir.