A empresária rodoviária Carris informou esta sexta-feira que irá abrir um “inquérito minucioso” ao descarrilamento de um elétrico na zona da Lapa, em Lisboa, que provocou 28 feridos.

"Em relação à Carris o que estamos fazer neste momento, e já foi pedido, é fazer um inquérito minucioso para perceber quais as razões principais que levaram a este acidente", disse aos jornalistas Tiago Farias, presidente da empresa.

Testemunhas falam numa possível falha dos travões do elétrico, mas o responsável não quis avançar com hipóteses: "isso terá de ser feito em sede do próprio inquérito que iremos fazer com a máxima urgência".

Recorde-se que o descarrilamento e capotamento do elétrico 25 fez 28 feridos. Duas crianças tiveram de ser transportadas para o hospital.