Péssima notícia para Rui Vitória, que viu Rafa sair logo aos 35 minutos do encontro da última quarta-feira, com o AEK de Atenas. No fim do jogo, o técnico assumiu acreditar que o extremo dificilmente seria opção para o jogo deste domingo nos Barreiros, frente ao Marítimo, e o diagnóstico final é bem mais pesado: Rafa sofreu uma rotura muscular.

A informação foi divulgada esta sexta-feira pelos encarnados, no seu site oficial, embora sem quaisquer previsões de tempo estimado para a paragem. Ainda assim, tudo indica que o internacional português fique fora dos relvados por um período nunca inferior a seis semanas, cerca de mês e meio.

Se esse for o caso, Rafa só voltará a poder jogar no final de janeiro e deverá falhar nove jogos das águias: Marítimo (fora), Montalegre (fora, Taça de Portugal), Braga, Aves (fora, Taça da Liga), Portimonense (fora), Rio Ave, Santa Clara (fora), Vitória de Guimarães (fora) e Boavista.