O azar bateu à porta de João Cancelo. O lateral-direito português da Juventus sofreu uma lesão durante o treino matinal da Juve e terá de ser operado ao menisco medial interno de um joelho, segundo revelou em conferência de imprensa o treinador Massimiliano Allegri, à margem da antevisão do dérbi deste sábado com o Torino.

Ainda não há uma data definida para o regresso de Cancelo aos relvados, mas é certo que o mesmo só deverá acontecer em 2019. Pouco depois da revelação do técnico, o internacional luso deixou uma publicação sugestiva nas redes sociais. "Você nunca sabe a força que tem, até que a sua alternativa é ser forte", escreveu o defesa de 24 anos, numa mensagem acompanhada da hashtag "mommyblessme", referente à mãe, falecida em janeiro de 2013 após acidente de viação - Cancelo também seguia no carro, tendo sofrido ferimentos leves.

Além do lateral, que somava 15 jogos esta temporada, também Cristiano Ronaldo irá parar em breve, ainda que de forma fugaz. O CR7 havia referido, após a derrota com o Young Boys para a Liga dos Campeões, que ainda não sentia necessidade de descansar, mas Allegri vai antecipar esse momento já para as próximas semanas. "Ronaldo vai falhar um dos três encontros entre Roma, Atalanta e Sampdoria. Falei com ele e disse-lhe que num desses três vai ficar de fora", informou o técnico italiano. A Juventus recebe a Roma no próximo dia 22, desloca-se ao terreno da Atalanta quatro dias depois e a 29 joga com a Sampdoria em Turim.