Centenas de manifestantes vestidos com coletes amarelos – com o objetivo de imitar a contestação em França - protestaram esta sexta-feira em Israel, nas cidades de Telavive e Jerusalém, também contra o aumento do custo de vida anunciado para o próximo ano.

Os manifestantes mostraram várias bandeiras israelitas e cartazes, onde denunciavam o aumento dos preços, afirmando que querem seguir com o exemplo de França: "A luta contra o aumento do custo de vida apenas começou", avançou à agência France-Presse um dos organizadores da manifestação em Jerusalém, Azi Nagar. "Queremos inspirar-nos no modelo francês para obtermos mudanças reais", acrescentou.

Durante os protestos em Telaviv, cerca de dez manifestantes foram identificados pelas autoridades por perturbação da ordem, adiantou a polícia à AFP.

Recorde-se que a imprensa israelita avançou esta semana que o custo de vida deverá aumentar no próximo ano, estando prevista uma subida dos preços dos alimentos, da água, da eletricidade e até de impostos locais. Esta medida surge para fazer face à desvalorização da moeda local – o shekel – face ao dólar e o euro.

As últimas semanas têm sido marcadas pelos protestos dos coletes amarelos em França. Várias pessoas ficaram feridas e milhares foram identificadas pelas autoridades.