O secretário-geral do PSD, José Silvano, foi esta sexta-feira o orador convidado do International Club of Portugal, em Lisboa e, escolheu o tema "organização e funcionamento dos partidos políticos", usando como lema a "política como exemplo".

O dirigente, que se viu envolvido na polémica das falsas presenças na Assembleia da República, não abordou o seu caso pessoal no discurso de 30 minutos, nem foi confrontado por ninguém da plateia com a polémica. Contudo, à margem do encontro admitiu que devem ser feitas alterações ao regulamento interno do seu grupo parlamentar, desde que sejam acauteladas novas regras no sistema de presenças do Parlamento. E afirmou que se podem aplicar "todas as sanções, inclusivé a expulsão" desde que existam dois registos: um para entrada no computador e outro para o acesso ao plenário.

Recorde-se que, o secretário-geral 'laranja' teve duas presenças registadas em plenário quando estava a quilómetros de distância do Parlamento. A sua colega de partido Emília Cerqueira usou a sua password e registou a presença. Contudo a visada disse que o fez inadvertidamente.

José Silvano voltou a insistir que é "um homem honrado" e fez um discurso sobre a importância do PSD ser credível internamente para ser credível, também, no País.

Na sua intervenção, José Silvano propôs algumas alterações ao financiamento dos partidos, para responsabilizar mais os candidatos autárquicos, evitando que as despesas sejam todas feitas com o número fiscal do partido, por exemplo. As ideias de Silvano serão vertidas em projeto de lei com o apelo do PSD para que haja consenso na proposta.