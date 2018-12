E dentro do pacote?

Uma vez, já lá vão uns bons anos, um amigo meu, para me aconselhar a não fazer negócios com uma certa pessoa (e com razão, porque essa pessoa teve de fugir do país anos depois), usou a seguinte história para o descrever: “Estás a ver um pacote de batatas fritas, feito no papel mais caro, brilhante e dourado, com um design feito ao pormenor, com extremo bom gosto, as letras escolhidas à medida, as cores também, o logótipo desenhado à mão, com abertura fácil e fecho hermético, para dar para guardar, que te apetece comprar mal o vês numa prateleira e, se calhar, nem fome tens, e quando o compras e abres o pacote vês que lá dentro não vem nenhuma batata e o saco se encontra vazio, cheio de ar, de nada? É exatamente como ele é… Por isso, cuidado.” Nunca esqueci essa história até porque rapidamente pude constatar que se tratava da melhor e mais perfeita descrição que alguma vez tinha ouvido.

A partir desse momento fiquei mais atento a esse tipo de pessoas, marcas ou empresas, até porque, como também trabalho em comunicação, gosto de observar os fenómenos de propaganda e publicidade. É um tema transversal: seja na amizade ou no amor, seja pessoal ou profissional, seja uma pessoa, marca ou produto, não há nada como conseguirmos fazer o retrato correto do que nos aparece à frente. Tirar-lhe a pinta, como se dizia antigamente. Como sabemos, o mundo encontra-se em constante mutação e, com a globalização, o mercado tornou-se ainda mais feroz e competitivo, o que leva as pessoas a passarem por vezes certos limites, bem como a não darem a devida atenção ao essencial, razão primeira para a referida publicidade.

Devido a esta crescente competitividade, tornou-se essencial um uso cada vez maior de ferramentas de promoção e comunicação, seja nas redes sociais, no online ou no offline, na televisão e na rádio. Esquecemo--nos por vezes que, antes de comunicarmos um produto, devemos assegurar que não ficamos malvistos com ele ou que ele consegue cumprir todos os padrões que apregoamos, senão torna-se publicidade enganosa. Há por aí pessoas que se vendem muito bem. Como se costuma dizer, quem os ouvisse falar não os levava presos. Sabem-na toda. Mas depois, com o passar do tempo, descobre-se a careca. Como dizia Abraham Lincoln, “pode-se enganar todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar todos o tempo todo”.

Conheço vários “artistas” desta estirpe, mas também conheço várias marcas e estabelecimentos que primam por esta tática. Ainda no outro dia, num dos restaurantes da moda recém- -abertos em Lisboa (e que, pelos vistos, abriu cedo demais, porque precisava de mais algum tempo para formar os seus empregados convenientemente), num aniversário de uma amiga, o empregado responsável pela mesa tentou dissuadir as pessoas que escolheram o prato de peixe porque a carne estava “a sair mais rápido”, e quando, após várias tentativas frustradas, os pedidos se mantiveram, ainda soltou este dislate: “Mas vocês não sabem que isto é uma steak house? Isto é para comer carne.” As pessoas ficaram, logicamente, chocadas e duvido que alguma lá volte. Compreendo que o espaço estava cheio e que queiram rodar mesas, mas menos.

Tal como este exemplo, muitos outros de sítios que se “vendem” muito bem, que aparecem nas revistas todas (sim, algumas que por aí andam dão sugestões e notas conforme o valor contribuído pelos espaços) e de que toda a gente fala. E a verdade é que alguns desses deviam pensar primeiro em prestar qualidade e em olhar para o serviço antes de se prestarem a esta vergonha com pessoas que são seus clientes e que não pagam assim tão pouco. É que depois, quando os casos começam a suceder-se, passam rapidamente do oitenta para o oito, de cavalo para burro (espero que ninguém do PAN leia esta), e dizem que foi azar ou que não percebem o que aconteceu. Como algumas pessoas que gostam muito de dar um ar nas redes sociais de uma vida que não têm e de serem o que não são, e depois, com a convivência, revelam-se um verdadeiro zero. Socorrendo-me de mais um ditado popular, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Preocupem-se em vender o pacote mas, primeiro, com a qualidade do que vem dentro dele.