O baixista dos Linkin Park, Dave Farrell, deixou no ar, durante o programa de rádio Volume West, a ideia de que a banda poderá voltar a reunir-se, após ultrapassar o choque da morte do vocalista Chester Bennington.

Depois de mais de um ano do suicídio do artista, o baixista revelou que não sabe aquilo que o futuro lhes reserva, garantiu que todos os membros da banda gostam de “se reunir e conviver”. "Acho que voltaremos a fazer música", disse o músico. “Ainda gostamos de estar uns com os outros. Mas há todo um processo para decidir o que queremos fazer e a que soará", acrescentou.

No final, apesar de não ter garantido que a banda irÁ regressar aos palcos, o baixista agradeceu todo o apoio dado pelos fãs: "As redes sociais podem ser locais bastante negativos, mas têm sido 99,9% positivos", disse no programa. "Ouvir os nossos fãs dizer que querem que sejamos felizes e saudáveis é muito especial, e não lhes consigo agradecer o suficiente", terminou.