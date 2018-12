Baratas tontas

Macron e May são dois líderes europeus presos no seu próprio labirinto e um claro exemplo de lideranças reativas, a governar com vista ao resultado imediato

Começo por esclarecer que o título desta crónica não se refere à ponderosa questão dos provérbios com animais que uns palermas norte-americanos, agora apoiados pelo sempre surpreendente PAN, querem abolir ou modificar, porque “trivializam a crueldade contra os animais”. Dá mesmo vontade de os mandar pastar caracóis.

Refiro-me a Emmanuel Macron e Theresa May, dois líderes europeus que estão presos no seu próprio labirinto e que são um claro exemplo de lideranças reativas, incapazes de prever e que se limitam a reagir e a governar com vista ao resultado imediato.

Não aprenderam um princípio fundamental do marketing, assim expresso em pergunta e resposta:

“– Quando é necessário mudar?

– Antes que seja necessário.”

Infelizmente, a ausência de planeamento a médio e longo prazo e a capacidade de antever crises são o paradigma da política do séc. xxi.

Em 2015, o comentador Marcelo Rebelo de Sousa afirmava que “ a Europa não tem líderes, tem mangas de alpaca com falta de visão”. Continua a ter razão, embora hoje, tendo em conta o cargo que ocupa, não possa dizê-lo.

O presidente francês, confrontado com um movimento inorgânico, de que não se conhecem os líderes, mas que agitou a França e concitou atenções mundiais, ensaiou uma entrada de leão para uma saída de sendeiro.

As cedências de Macron têm como objetivo esvaziar o movimento dos “coletes amarelos”, mas a sua posição de clara fraqueza vai certamente incentivar a subida da fasquia por parte dos elementos mais radicais. Até onde vai ceder o presidente?

A França em bolandas e a Grã-Bretanha na mesma.

A primeira-ministra, Theresa May, escapou a uma moção de censura apresentada pelo seu próprio partido, adiando assim a sua saída, que parece inevitável.

A tentativa desesperada de renegociar um acordo com a União Europeia, que já estava fechado, não vai, ao que tudo indica, ser possível e aguardam-se agora as cenas dos próximos capítulos desta verdadeira novela, entre a farsa e a tragédia.

No caso de Theresa May, usando linguagem informática, ao querer fazer delete no acordo com a União Europeia sobre a saída da Grã-Bretanha, acabou por quase carregar na tecla exit.

Seja como for, nem podemos dizer que quer Macron quer a senhora May têm uma vida de cão.

Nos tempos atuais, a vida dos canídeos é a melhor das vidas. E ainda bem.

Jornalista