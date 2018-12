Calendário de advento de queijos

A máquina consumista está imparável. Eis mais uma pérola natalícia

Outdoors a promover brinquedos em outubro em pleno IC19, árvores de Natal e luzinhas acesas na rua em novembro e mercados de Natal em cada freguesia, mesmo nas terras mais recatadas, são fruta da época e não há nada de muito mau nisso. Em muitos sítios até será bom: é uma forma de animar o comércio local, levar pessoas ao interior do país. Vi, no último fim de semana, um cartaz a anunciar mais uma edição do concurso de couves de Natal em Celorico da Beira e achei uma delícia (é no fim de semana de 22 e 23 de dezembro no âmbito da Feira à Moda Antiga, para quem andar por lá perto).

Se não há muito como fugir ao lado mais comercial do Natal – e a verdade é que, quem quiser, tem a solução simples de não lhe ligar nenhuma – não deixa de ser curioso como a máquina consumista todos os anos vai testando novas fronteiras, a ver se pega. E quando pensamos que já vimos tudo, eis que chega aquele email que nos faz ler duas vezes o assunto para ter a certeza de que é mesmo a sério.

Ora depois das duas pérolas natalícias que relatei na crónica da semana passada (o unicórnio de 280 euros que um canal infantil parece achar que os filhos podem pedir aos pais e o telemóvel de mil euros que uma cadeia de lojas acha que os pais podem oferecer aos seus filhos adolescentes), esta semana um dos supermercados que me envia emails com promoções propôs-me “20% de desconto no Calendário do Advento dos Queijos”.

Bem sei que os calendários de advento de chocolate também terão sido, um dia, inventados por alguém. E, para algumas pessoas, a verdade é que passou a ser um ritual mágico abrir a janela de papel e comer o chocolatinho por cada dia que já não falta até ao Natal.

As marcas foram atrás e, além de calendários de advento com desenhos natalícios, há os dos desenhos animados, para que as crianças possam ter o seu calendário de advento da Patrulha Pata ou da Porquinha Peppa, uma confusão de conceitos que nem vale a pena tentar interligar. É dar-lhes o chocolate e pronto.

Entretanto também já tinha visto calendários de advento de perfumes e outros produtos de beleza, alguns um verdadeiro investimento pré-natalício, mas até pode fazer algum sentido a pessoa sentir-se bonita para a festa. E este ano já tinha sabido de outra novidade: uma amiga contou-me que tinha visto numa loja de biscoitos caseiros para animais de estimação um calendário de advento com uns miminhos para os gatos. Tudo bem, também terão direito.

Agora um calendário de advento de queijos é muita imaginação. São 24 queijos embalados individualmente, descreve o anúncio, de diferentes variedades. Um deles com biscoito de gengibre, que a coisa quer-se fiel aos sabores da quadra. O pacote, promovido com a imagem de uma influencer conhecida, vende-se com o slogan “um queijo por dia dá saúde e alegria” e a ideia é que a época natalícia é tão stressante que precisamos de um copo de vinho e de um pedaço de queijo ao final do dia para relaxar. Durante os 24 dias. Portanto é um calendário do advento para fugir do Natal e não para preparar a chegada do Natal. Não devia andar para trás no ano? Suponho que será para guardar o calendário de advento no frigorífico ou ficam os queijos na sala o mês todo? Estamos em 2018 e chegámos a isto. O que será que vão inventar nos próximos anos?

