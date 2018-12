O Elvis Presley não é para daltónicos

A ideia da pequena localidade alemã foi muito criativa e por isso mereceu a atenção dos principais órgãos de comunicação social de todo o mundo. De facto, as preocupações com a igualdade e a inclusão têm passado ao lado de quem não distingue as cores

Semáforos sonoros, passeios e ciclovias com rebordos salientes, rampas e elevadores. Vivemos tempos de maior inclusão, em que pensamos mais nas dificuldades dos outros, mesmo quando nos são distantes. As preocupações com a colocação de barreiras nas ruas e nos edifícios públicos são bandeira de muitos governos, como o português. E mesmo quando tudo falha – e isso por aqui infelizmente acontece tantas vezes – a sociedade apercebe-se. Nota-se que as pessoas já têm consciência. Quantas e quantas vezes já ouvimos nas ruas: “Um buraco aqui é um perigo para os cegos”. Ou: “Como é que alguém numa cadeira de rodas chega aqui?”

Há dificuldades maiores e menores. E algumas, talvez por serem menores, acabam por passar mais despercebidas – há casos mesmo de pessoas que vivem com perturbações e incapacidades que nem elas próprias sabem. É o caso do daltonismo, um problema que atinge sobretudo os homens e em níveis diferentes.

Nos últimos dias, uma localidade alemã decidiu substituir os normais bonecos dos semáforos por figuras de Elvis Presley. A ideia foi sem dúvida criativa e muitos jornais internacionais a destacaram, lembrando que esta iniciativa de Friedberg não era inédita.

O autarca de Friedberg, Marion Götz, disse à imprensa que a iniciativa teve um custo de 900 euros e que o objetivo era o de animar turistas e moradores.

Nas imagens pode ver-se que na luz vermelha Elvis Presley dança com o seu microfone, enquanto que no verde está a dançar. Em resumo: as duas imagens mostram movimento. Felizmente que o mais importante, as cores, se mantêm e possibilita às pessoas distinguirem o verde do vermelho.

O único problema de tudo isto é que as cores não são o mais importante para cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo – em Portugal são cerca de 500 mil os daltónicos. E os típicos bonequinhos de pernas abertas e fechadas que acompanham os sinais de peões dão uma leitura mais imediata.

No dia a dia são vários os desafios que como daltónico enfrento – brinco com a maioria deles, riu da desatenção daqueles para quem um arco-íris tem mais do que amarelo e azul. Mas compreendo a postura de muitas pessoas que preferem não admitir que o são. A sociedade pouco sabe sobre o daltonismo e muito menos tem consciência das dificuldades e do que poderia ser feito para minimizá-las. Este caso alemão é evidente.

E esse desconhecimento nota-se em tudo, não só quando se decide mudar sinais sem pensar nas consequências para quem não distingue cores. Qual é a pessoa que quando se apercebe que está perante um daltónico não atira uma destas: “Mas vês alguma cor?” ou “Então de que cor é isto?” – muitas vezes apontando para uma cadeira de madeira, material que qualquer daltónico já decorou ser castanho.

Comecei a sentir na pele esse desconhecimento muito cedo, quando uma professora de Educação Visual quis testar se estava a falar verdade fazendo-me o teste de “Ishihara”: Só que em vez de folhas com imagens coloridas perguntou-me o que via numa fotocópia a preto e branco – agora, à distância, acho que como na cabeça dela como não via cores deveria ser a mesma coisa fazer o teste com cores ou em tons de cinza.

Como não resultou, mandou-me para o serviço de psicologia para que avaliasse se precisava ir a um oftalmologista – o que acabou por acontecer.

Não se pode comparar a gravidade desta limitação à de outras para as quais a sociedade já está mais preparada, mas já era hora de perceber que os códigos de cor não são as melhores fórmulas ou, pelo menos, as mais universais. Há quem veja e veja cores sem conseguir distinguir todas as que as pessoas ditas normais distinguem.

A mediatização acrítica dos bonecos de Elvis Presley em semáforos lembrou-me mais uma vez de tudo isto. Tal como me lembro sempre que vejo as linhas coloridas do metro ou as roupas nas lojas sem qualquer indicação – e não é para poupar nas etiquetas.

Editor Executivo