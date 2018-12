A partir da próxima semana, os preços do gasóleo e da gasolina vão descer novamente.

De acordo com fonte do setor em declarações ao jornal Económico, a “evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços – mais acentuada no gasóleo que na gasolina.”

A mesma fonte disse ainda que as descidas vão ser sentidas tanto nas bombas de gasolina como nos postos de hipermercados.

Recorde-se que os preços dos combustíveis têm vindo a descer ao longo destas últimas oito semanas e, de acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), desde o dia 8 de outubro - altura em que os preços começaram a diminuir - a gasolina desceu 16 cêntimos, enquanto o gasóleo reduziu em cerca de 10 cêntimos por litro.

Os mesmos dados indicam que o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está, neste momento, nos 1,485 euros, e o gasóleo vale 1,372 euros.