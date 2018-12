A previsão do IPMA para esta sexta-feira é de períodos de céu muito nublado, perdendo algumas nuvens a partir da tarde, no sul do país.

Nas regiões Norte e Centro o céu estará pouco nublado, com mais nebulosidade nas regiões Norte e Centro.

Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã, e no Minho no final do dia.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se do quadrante sul no litoral Norte e Centro a partir da tarde, e soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até final da manhã.

O IPMA alerta para a formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta, prevendo também a existência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena descida da temperatura mínima, mas também uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro. Em Lisboa, espera-se uma pequena subida da temperatura máxima. No Porto, deverá ocorrer uma pequena subida da temperatura máxima.