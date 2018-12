Quando se acha que os celíacos são maluquinhos...

Um dia, estava num restaurante com um familiar e, quando o prato dele chegou, mal provou a comida fez uma careta e disse que não conseguia comer. Perguntei-lhe porquê e disse-me que alguém na cozinha devia ter “feito” o prato com uma colher que havia tocado em cabrito. O dono do restaurante achou estranho, mas percebeu que o meu familiar tinha razão. Não é que o cabrito lhe fizesse mal, mas detestava e não conseguia suportar sequer o cheiro.

Vem esta conversa a propósito dos celíacos, que durante anos foram incompreendidos por não conseguirem ingerir alimentos com glúten. Que eram maníacos e que o problema não estava nos alimentos, mas sim na cabeça. Durante muitos anos sofreram com este problema.

Muita coisa mudou nos últimos tempos, embora o diagnóstico não seja fácil. Quantas pessoas não perderam peso, sofreram dores agudas, ficaram sem energia e nenhum médico percebia porquê? Muitas colonoscopias e endoscopias depois, nada. Até que, finalmente, se descobriu que há muitas pessoas que são intolerantes ao glúten. Por isso, a indústria panificadora, por exemplo, adaptou-se aos novos tempos e os doentes celíacos já podem degustar um bom pão sem o tão famoso glúten.

Além do pão e das massas, outros produtos há que se modificaram para ajudar os celíacos. Mas a população em geral ainda olha para esses doentes com um certo ar de desdém, não acreditando que são intolerantes ao glúten. Por isso, é frequente irem a restaurantes gluten free e sentirem-

-se mal depois de almoçarem ou jantar. É que basta o contacto com produtos que tenham glúten para que passem de uma refeição agradável para o sofrimento. E isso é de difícil compreensão. Até porque há muitas pessoas que aderiram à moda do gluten free, mas que o fazem apenas por uma questão de estilo de vida. Estão no seu direito, embora ajudem a dificultar a vida aos doentes celíacos, atendendo a que as pessoas acham que é tudo o mesmo e que as esquisitices não fazem sentido. Mas não é verdade. Não vale a pena julgar os outros pela aparência ou pelo que pensamos deles.