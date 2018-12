Algarve foi o campeão no que diz respeito ao crescimento do PIB em 2017 e a culpa foi do turismo.

A região mais a sul de Portugal registou uma evolução do PIB de 3,5% impulsionado pelo setor turístico, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No Alentejo, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana de Lisboa apresentaram aumentos superiores à média nacional, de 3,2%, 3,1% e 3%, respetivamente. “O Norte, o Centro (ambos com 2,5%) e a Região Autónoma dos Açores (2,4%) registaram crescimentos inferiores à média nacional”, lê-se no documento do INE.

O ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração foram o maior impulso para as evoluções positivas da região do Algarve e Alentejo, enquanto a AML terá beneficiado da dinâmica turística.

“O crescimento do PIB do Alentejo foi influenciado pelo desempenho da indústria e energia, em especial pelo ramo da indústria de fabricação de coque e de produtos petrolíferos, atividade com especial importância nesta região”, lê-se no documento.