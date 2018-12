Google meu, Google meu: Que coisas maradas te perguntei eu em 2018? Podia ser o arranque de uma fábula moderna, actualizada a cada ano com as tendências e manias que nos assaltam e impõem a sua vontade aos nossos impulsos, obrigando-nos a saltar para o selim da secretária, segurar o computador pelo freio e pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto. Mas hoje, mais rápido do que a sua sombra, a maioria dos internautas simplesmente sacam do telefone mais depressa do que o Lucky Luke da arma, e surpreendem a própria sombra com o saber que fica a fumegar por uns instantes, cumpre a sua finalidade, e logo é deitado fora pela nossa sobrecarregada memória.

O Google é hoje uma imensa janela e um majestoso (e às vezes terrível) espelho. É um olhar sobre o mundo e sobre nós próprios, mais profundo e alargado do que o que recebemos de qualquer outra plataforma ou instrumento inventado pelo Homem. E se quer saber o que foi que lhe perguntou Portugal em 2018, os resultados desta autópsia chegaram. Em termos gerais, as consultas que lideraram as pesquisas realizadas em Portugal desenham a seguinte lista de prioridades: Mundial, Secret Story 7, Avicci, Casados à Primeira Vista, Stan Lee, Bruno de Carvalho, Helena Ramos, Eurovision, Demi Lovato e XXXTentacion.

Além do geral, a lista é dividida entre as seguintes categorias: notícias, nomes nacionais, nomes internacionais, como, programas/séries. Confira os resultados nas outras categorias:

Notícias - Incêndio de Monchique, Eleições no Brasil, Furacão Leslie, Casamento Real, Resgate na Tailândia, Eclipse lunar, Eleições Sporting, Mudança de hora, Sismo e Aga Khan

Nomes nacionais - Bruno de Carvalho, Helena Ramos, Zé do Pipo, Maria Cerqueira Gomes, Maria Leal, Guida Maria, Rúben Semedo, Rui Patrício, Inês Herédia e António Alves Vieira

Nomes internacionais - Avicci, Stan Lee, Demi Lovato, XXXTentacion, Mac Miller, Anthony Bourdain, Meghan Markle, Stephen Hawking, Sylvester Stallone e Bolsonaro

Como - "fazer slime?", "ver Eleven Sports?", "assar castanhas no forno?", "funciona o Tinder?", "como preencher o IRS?", "emagrecer?", "cozer camarão?", "saber se estou grávida?", "se chama o cavalo de Dom Quixote?" e "perder barriga?"

Programas/Séries - Secret Story, Casados à Primeira Vista, Love on Top, La Casa de Papel, Super Nanny, Eurovision, Pesadelo na Cozinha, Globos de Ouro, Onde Está Elisa e Got Talent Portugal 2018