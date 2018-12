Francisco Guerreiro vai ser o cabeça-de-lista do PAN às eleições europeias.

O candidato é militante do PAN desde 2012 e encabeçou a lista do partido à câmara de Cascais nas últimas eleições autárquicas, em 2017. Atualmente, é assessor do deputado André Silva na Assembleia da República.

O PAN realça, em comunicado que Francisco Guerreiro nasceu no Alentejo, mas reside em Cascais. “É casado e tem duas filhas, uma das quais nascerá em março. Da família fazem também parte dois gatos e uma coelha brava, todos animais adotados”, acrescenta o comunicado.

CDS, Bloco de Esquerda e o novo partido liderado por Santana Lopes também já apresentaram os candidatos às europeias. Nuno Melo e Marisa Matias vão recandidatar-se. A Aliança aposta em Paulo Sande.