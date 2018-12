A Zomato é mais conhecida entre nós como uma plataforma onde os usuários podem trocar impressões sobre os restaurantes espalhados pelo mundo, mas há países onde, além deste fórum/catálogo do sector da restauração, a empresa tem um serviço de entrega de comida na linha do hoje ubíquo fenómeno do UbertEats, Glovo e outras empresas que fizeram das ruas das cidades portuguesas uma arena onde empregados de mesa montados em scotter entregam directamente à porta de casa dos clientes.

E a Zomato está envolvida numa polémica depois de se ter tornado viral nas redes sociais o vídeo de um dos seus funcionários filmado a comer de várias das embalagens que deveria entregar aos clientes. O homem é visto de dia, com a t-shirt vermelha da Zomato, em cima da mota, a tirar as embalagens e a tirar algumas colheradas de cada uma, o que pode ser apenas excesso de zelo da parte deste funcionário, que talvez passe as noites em branco com receio de servir comida envenenada a algum cliente desprevenido.

No vídeo de dois minutos, depois de tirar um pouco de cada caixa, o homem volta a fechá-las. A autenticidade do vídeo não foi ainda confirmada, mas a Zomato garante que lançou já uma investigação interna. Falando no incidente como um caso raro e invulgar, a empresa adiantou que irá colar selos para garantir que as embalagens não poderão ser violadas. Esta e outras medidas estão já a ser pensadas para prevenir situações semelhantes de ocorrerem futuramente.

Na passada terça-feira, a Zomato informou que o incidente ocorreu em Madurai, a segunda maior cidade do estado de Tamil Nadu, na Índia. “Descobrimos que o vídeo foi filmado em Madurai; a pessoa que aparece nele faz parte da nossa equipa de entregas. Já o questionámos, discutimos o incidente longamente, e embora estejamos cientes de que se tratou de um erro de julgamento, ele foi excluído da nossa plataforma", diz a Zomato numa mesnagem publicada no seu site.