Estão a decorrer, de momento, buscas no bairro Neudorf, em Estrasburgo, para apanhar o autor do ataque que matou três pessoas na passada terça-feira.

O homem em questão chama-se Chérif Chekatt, e encontram-se mais de 720 polícias e outros membros de forças de segurança mobilizados nesta caça ao homem que as autoridades francesas montaram.

De acordo com o Le Figaro, as operações não decorrem apenas em França, uma vez que as autoridades acreditam que o autor do ataque possa ter fugido para a Alemanha ou para a Suíça.

A mesma publicação escreve ainda que a polícia esta fortemente armada e que está a entrar nas casas da população, à procura do suspeito que se encontra em fuga.

O trânsito nesta zona está completamente cortado.

As autoridades aconselham a população local e os jornalistas a não se aproximarem do mesmo.

O jornal francês avança também que o procurador de Paris, Rémy Heitz, já confirmou que foi detida mais uma pessoa no âmbito do atentado no mercado de Natal. Passam agora a ser cinco as pessoas detidas desde terça-feira.

Recorde-se que esta quinta-feira, as autoridades francesas confirmaram que subiu para três o número de vítimas mortais, na sequência do ataque terrorista que aconteceu na terça-feira, no mercado de Natal em Estrasburgo.

Há ainda uma quarta pessoa em morte cerebral e mais 12 feridos - quatro deles em estado grave e oito ligeiros.