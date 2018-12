Sam Harris acha que chegou a altura de vender a ilha da famíli, a ilha Pebble, no arquipélago das Falklands no Atlântico Sul, onde vivem cinco espécies diferentes de pinguins, 42 espécies de pássaros, seis mil ovelhas, 125 cabeças de gado e muitos leões marinhos.

A ilha Pebble é a quinta maior ilha das Falklands, a que a Argentina chama Malvinas e que foi razão para uma invasão e uma guerra entre Argentina e Reino Unido em 1982. Tem 103 quilómetros quadrados, exatamente o tamanho do concelho da Batalha, e está nas mãos da família desde que John Markham Dean a comprou em 1869 (junto com outras ilhas mais pequenas ao lado e que foram vendidas ao longo dos tempos).

Harris, que vive em Pembrokeshire, no País de Gales, é tataraneto do comprador e disse à BBC que apesar de ser um sítio lindíssimo com um clima semelhante ao galês (chuvoso e ventoso), "infelizmente, tornou-se difícil de gerir" à distãncia.

Nenhum membro da família vive na ilha desde os anos 1950 e quem tem gerido Pebble ultimamente é a mãe de Sam, Claire. "Foi uma decisão difícil, mas tudo se resume ao facto de a minha mãe e o meu pai já não poderem continuar a geri-la", disse Harris à BBC.

Com 35 quilómetros de Leste a Oeste e o máximo de seis quilómetros de norte a sul, a ilha tem três pontos altos, a First Moutain (277 metros), a Marble Mountain (237m) e a Middle Moutain (214m), todas na zona ocidental. O assentamento, onde vivem os habitantes da ilha, está situado no istimo que liga a parte ocidental e oriental da ilha.

De acordo com as últimas informações, Pebble tem uma loja que abre três dias por semana, uma sala de aula, uma pista de aterragem, um hotel e um campo de golfe.

A família não estabeleceu um preço, até porque estando há quase 150 anos na sua posse é difícil dar-lhe um valor de mercado. No entanto, preferem vendê-la a alguém que esteja interessado em agricultura.