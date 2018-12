Noite de festa em Curitiba, e com um nome bem conhecido do futebol português a comemorar. O Atlético Paranaense (agora Athletico, num regresso às origens) venceu esta madrugada a Taça Sul-Americana (competição sul-americana equivalente à Liga Europa), ao derrotar o Junior Barranquilla na segunda mão da final: 4-3 no desempate por granfdes penalidades, depois do 1-1 no tempo regulamentar - o mesmo resultado da primeira mão, na Colômbia.

Foi o primeiro troféu internacional da história do Furacão, como é conhecido o conjunto brasileiro, que contou no onze com Lucho González, antigo jogador do FC Porto (saiu aos 74 minutos). Numa Arena da Baixada repleta, o Paranaense ficou em vantagem aos 27 minutos, com golo de Pablo - que já tinha marcado também na primeira mão -, mas permitiu o empate aos 58', por intermédio de Teo Gutiérrez, que passou pelo Sporting em 2015/16. Nas grandes penalidades, Fuentes atirou ao poste e Teo Gutiérrez por cima; Léo Pereira também falhou pelo Athletico, mas na hora da verdade Thiago Heleno foi herói e garantiu a conquista do primeiro título internacional na história do Furacão.

Na hora dos festejos, Lucho González, de 37 anos (a um mês de completar 38), não conseguiu esconder a felicidade. "Estou feliz da vida, a viver um sonho. Ao longo da carreira conquistei muitos títulos, mas este não tem um sabor diferente. Pelo contrário. Estou feliz como se fosse o primeiro. Nunca imaginei poder acabar a época a viver este momento. Não tenho palavras para descrever o que estamos a viver", garantiu o antigo médio portista, que já renovou por mais uma época com o Paranaense.

Com o triunfo, o Athletico garantiu um lugar na Taça Libertadores da próxima temporada, bem como na decisão da Recopa Sul-Americana (equivalente à Supertaça Europeia), onde irá medir forças com o River Plate, vencedor da edição 2018 da Libertadores.