O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, sob aviso amarelo as ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores, devido às previsões de chuva forte.

Para o grupo ocidental – ilha das Flores e do Corvo -, o aviso amarelo vai entrar em vigor entre as 21h00 locais e as 06h00 de amanhã, sexta-feira.

Já para o grupo central – Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial -, o aviso estará ativo a partir das 06h00 e as 18h00 de sexta-feira.

As previsões do IPMA para um agravamento do estado do tempo devem-se à passagem de uma superfície frontal fria pelo arquipélago dos Açores.