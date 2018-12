A Eleven Sports, a empresa de streaming online que entrou em força no mercado futebolístico nesta temporada - comprou os direitos de transmissão das competições europeias, além da liga espanhola, italiana ou francesa -, está em risco de fechar as suas operações no Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico "The Independent", a Eleven Sports tem sofrido consideráveis prejuízos em terras britânicas nos quatro meses em que tem vindo a transmitir, além de não ter conseguido chegar a acordo com nenhuma empresa britânica de canais assinados - como a Sky, a Virgin ou a BT - para a distribuição e transmissão dos jogos. Na mesma notícia é referido que a empresa pondera agora renegociar acordos com parceiros para optar pela cobertura apenas online (OTT), em vez do contrato exclusivo com todas as plataformas no Reino Unido, o que permitirá às ligas oferecerem direitos de transmissão a empresas de TV por assinatura.

O também britânico "Telegraph” avança com a possibilidade de a Eleven Sports sair do mercado britânico devido à decisão da UFC de rejeitar um acordo de exclusividade que deveria começar em janeiro. O acordo dependia de Sky, Virgin ou BT exibirem a Eleven Sports nos seus canais, algo que não aconteceu até agora. "Sem acordos com as plataformas já existentes, e com os desafios colocados pela crescente pirataria, as dinâmicas de mercado atuais no Reino Unido e na Irlanda são muito hostis para quem tenta entrar. Estamos a conversar com os nossos parceiros, La Liga e IMG, sobre a forma como podemos reestruturar os nossos acordos atuais de maneira a poder continuar o nosso serviço de streaming OTT", ressalvou um porta-voz da empresa.

Em outubro passado, a Eleven Sports - controlada pelo dono do Leeds United, Andrea Radrizzani - quebrou uma regra de 70 anos em Inglaterra, que proíbe a transmissão em direto de jogos entre as 14h45 e as 17h15, de modo a fomentar o apoio dos adeptos ao futebol local. O serviço de streaming, porém, transmitiu dois jogos da liga espanhola durante esse período, quebrando também o disposto no artigo 48 da UEFA. A Premier League fez um protesto para a Federação inglesa (FA) e a Eleven Sports acabou por ceder, não voltando a emitir jogos em direto nas horas referidas.