Ainda antes da prova começar o evento já ficou marcado por agressões entre dois atletas. O surfista brasileiro Michael Rodrigues, de 24 anos, estava a dar uma entrevista quando foi abordado pelo surfista havaiano Tanner Hendrickson, de 26 anos.

O episódio aconteceu à saída da praia em Oahu, no Havai, e já fez a WSL tomar a decisão de afastar Tanner Hendrickson por considerar que foi este que causou o conflito.

Entretanto, o surfista havaiano já reagiu e acusou o rival brasileiro de provocações ao longo dos últimos meses, com o início da ‘picardia’ a ter lugar em Portugal, numa prova realizada dos Açores. Ainda assim, Hendrickson diz que fez tudo para que a situação se resolvesse a bem.

"Ele sabia que estava a ser filmado, eu não. Ele fez-me olhares, provocou-me e sabia bem no que se estava a meter. Eu fui trabalhar durante semanas para ter dinheiro para competir nestes ‘trials’, mas agora saio daqui sem nada. Sinto que ele me puxou para um jogo e derrotou-me".

A última etapa do circuito mundial de surf está a ser disputada no Havai, em Pipeline, e vai decidir quem é o campeão mundial do ano de 2018.