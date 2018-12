A viagem pelo ano criada pelo Youtube ficou muito aquém das expetativas.

O site de vídeos já habituou os internautas a este tipo de conteúdo, mas este ano não parece ter agradados a todos. Com apenas seis dias este é já o vídeo com mais opiniões negativas.

Os números indicam que das mais de 10 milhões de pessoas que já o viram, 82% não gostaram desta criação do Youtube, e que já bateu o recorde que até agora pertencia ao vídeo do single 'Baby' de Justin Bieber. O vídeo tem agora 2,1 milhões de gostos (like) e 9,8 milhões de 'dislikes'.

Muitos utilizadores da plataforma criticam o facto de o Youtube não ter incluído no Rewind personalidades como PewDiePie, Logan Paul ou Shane Dawson, conhecidos youtubers com milhões de subscritores.

As várias menções ao jogo Fortnite em detrimento da falta de referência a alguns dos momentos chave de 2018 – incluído os artistas que morreram ao longo do ano, como é o caso do ator Stefan Karl Stefansson – são ainda algumas das críticas feitas nas redes sociais.

O próprio PewDiePie publicou um vídeo onde apontava algumas das falhas do Rewind 2018: “Eu lembro que o Rewind [costumava ser] uma espécie de homenagem aos criadores desse ano”, diz, reforçando que “era bom fazer parte [do vídeo]”. “Agora estou quase feliz por não fazer parte, porque é um vídeo tão embaraçoso. É desconexo da comunidade e dos seus criadores”, acrescenta.