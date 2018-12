Enfermeiros não podem “matar” doentes com a greve

Os recentes protestos em França e o anúncio do aumento do salário mínimo espanhol para 900 euros colocam Portugal numa situação complicada. É com as reivindicações dos outros que percebemos a miséria em que vivemos. Ou será que há uma diferença assim tão acentuada entre a economia espanhola e a portuguesa que justifique uma diferença do salário mínimo de 600 para 900 euros?

Não deixa de ser irónico que, na semana em que o governo se congratula com o pagamento antecipado da dívida ao FMI, o país atravesse uma onda de greves e protestos em vários setores da sociedade. Se fosse com outro governo, o que se diria?

A mais complicada de todas, se é que se podem hierarquizar as greves, é a dos enfermeiros. Não está em causa a justeza das reivindicações salariais - os enfermeiros, para o trabalho que têm (cada vez mais), ganham muito mal -, mas este governo não tem culpa de todas as injustiças que foram sendo cometidas ao longo das últimas décadas. Foram muitos os governos do bloco central que não resolveram o problema, fazendo até nos últimos anos com que centenas de profissionais fossem obrigados a emigrar. O caso mais emblemático é o da enfermeira que já ganhou dois prémios no Reino Unido e não conseguiu emprego em Portugal.

Se é verdade que este governo tem de chegar a um acordo com os enfermeiros, traçando um plano de médio prazo para ir diminuindo as injustiças salariais, também não deixa de ser evidente que os profissionais da saúde não podem pôr em causa vidas humanas com a sua greve. Ao assumir que se podem perder vidas com a paralisação, a Ordem dos Enfermeiros perdeu toda a razão no protesto. Seria o mesmo que o intrépido Jaime Marta Soares dizer que a guerra dos bombeiros com o governo pode causar mortes de cidadãos que precisam dos seus serviços.

O bom senso tem de imperar e os enfermeiros têm de ter a inteligência de usar outras armas para alcançar os seus objetivos. Afinal, a redução para 35 horas semanais de trabalho provocou uma falta evidente de profissionais.