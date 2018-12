O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez endureceu a sua posição em relação ao independentismo catalão. Dirigindo-se ao parlamento esta quarta-feira, chefe do governo garantiu: "Não aceitarei novos ataques à Constituição".

"O independentismo catalão minao projeto europeu à força de impugnar o projeto coletivo de Espanha", afirmou o líder socialista, acrescentando que "a força da união está fundamentada na sua integração, nunca na segregação".

O primeiro-ministro adiantou-se assim às críticas do PP e do Ciudadanos, que querem uma mão mais dura sobre a Catalunha, mas garante que não aceitará medidas que retirem poder às comunidades autónomas, como pedem os partidos da direita espanhola. No entanto, deixa muito pouca margem às forças independentistas, que se mantêm firmes nas suas reinvindicações. Sanchez apela a que estas pensem na outra metade da Catalunha, que não quer a independência, e diz que "nada divide mais que um referendo". O chefe de governo comparou o Brexit ao processo catalão e considera que "ambos vão contra o projeto comum europeu".

Esta escalada na retórica surge após, este dia 8, manifestantes dos CDR (Comités de Defesa da República) terem bloqueado a autoestrada AP-7 durante quinze horas, em protesto pela libertação dos líderes independentista presos. Os Mossos d'Esquadra foram acusados de inação perante os manifestantes, estando a ser investigados pelo Ministério Público regional.

Entretanto, o presidente da Generalitat catalã, Quim Torra, foi criticado no parlamento regional por ter elogiado na última semana o processo de independência da Eslovénia, que culminou em 1991 numa curta guerra com 62 mortos. Torra reafirmou que o caminho para a independência da Catalunha será sempre "cívico, pacífico e democrático, sem demarcar-se da via eslovena", que resultou de uma maioria independentista que levou a cabo um referendo pela autodeterminação.

O primeiro-ministro respondeu a Torra, no parlamento espanhol, dizendo que "a sociedade catalã recusa o unilateralismo e coloca a maioria dos catalães no caminho do autogoverno. Nesse espaço vão encontrar o governo" espanhol, referiu.