Pintor celebrado, premiado e com uma carreira altamente bem sucedida, o nome de Joaquín Sorolla y Bastida foi caindo paulatinamente, após a sua morte em 1923, na sombra da geração de gigantes que lhe sucedeu – Juan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí e, acima de todos, Pablo Picasso. Até que em 2009 o Museu do Prado, em Madrid, lhe dedicou uma grande retrospetiva que o devolveu às luzes da ribalta.

Quase uma década depois dessa exposição, chega a ocasião de o público português conhecer a obra deste pintor da transição do século XIX para o século XX: até 31 de março de 2019 está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, “Terra Adentro – A Espanha de Joaquín Sorolla”, que reúne 119 obras do mestre valenciano pertencentes ao Museo Sorolla, que hoje ocupa a casa apalaçada do pintor em Madrid. Depois de Lisboa, a exposição viaja para a National Gallery, em Londres.

Carmen Pena, a comissária, define Sorolla como “uma esponja” que “rapidamente captava” as inovações técnicas que via nas obras dos seus pares, as quais incorporava na sua própria pintura. Por exemplo, os brilhos e modulações de luz que viu nas obras dos impressionistas quando aos 23 anos viajou pela primeira vez a Paris. Ainda assim, esclarece Pena, Sorolla enquadrava-se num “tipo de pintor experimental, não exatamente impressionista, porque considerava os impressionistas demasiado técnicos”.

“um carinho impressionante” Órfão desde os dois anos, Joaquín Sorolla foi criado por um casal de tios maternos que embora não tivesse grandes recursos (o marido era serralheiro) cedo se apercebeu do talento natural do sobrinho para a pintura. Sorolla foi assim estudar desenho para uma escola local de artes e ofícios e depois para a Academia de Belas-Artes de San Carlos, em Valência. Algumas das suas primeiras telas foram cenários da cidade mas também vistas dos campos nos arredores, nomeadamente as quintas com extensas plantações de laranjeiras.

Enquanto estudava Belas-Artes, para ganhar o seu dinheiro, começou a trabalhar no estúdio de António García, um fotógrafo de renome muito procurado pela burguesia valenciana. Ali cabia-lhe a tarefa de “iluminar as fotografias e a colori-las com pequenas pinceladas”, explica Carmen Pena. No estúdio de García conheceu também a sua futura mulher, Clotilde García, a filha do patrão. “Foi sempre um grande apoio. No tempo em que ele estava fora”, continua a comissária, “trocavam cartas maravilhosas, quase diárias, que exprimem um carinho impressionante”.

Em 1889 a família instala-se em Madrid. Talvez por causa das suas origens humildes, Sorolla começa por telas de temática realista, que denunciam a dureza das condições de vida do povo, como “E ainda dizem que o peixe é caro”, de 1894, que representa um pescador a ser assistido depois de um acidente de trabalho. A obra valeu-lhe uma medalha de ouro no ano seguinte.

Mas Sorolla retratou também o lado menos sombrio da profissão, com os pescadores, por vezes auxiliados por touros, a trazerem para terra as redes com o produto do seu trabalho. Nestas telas, dominadas pelo azul da água e do céu limpo, emerge “o branco de Sorolla, esse branco”, nas palavras da comissária, “de uma luminosidade absolutamente nova”.

Aliás, foram precisamente as pinturas feitas na praia que se tornaram a sua imagem de marca. Nelas, o artista tanto pintou rapazes do povo, com os corpos nus e luzidios como peixes acabados de pescar, como veraneantes da burguesia com os seus vestidos à moda e os seus guarda-sóis. “Sorolla começa a pintar os efeitos luminosos nessa perspetiva nova, começa a descobrir esteticamente esse mundo”, explica Carmen Pena. Para tal, “monta umas tendas maravilhosas – porque se assa –, e passa horas e horas sob um sol implacável”. Esse conjunto de obras, que constituem um hino à pintura, à luz e à alegria da vida ao ar livre, “está impregnado de lições fotográficas” aprendidas no estúdio de Antonio García.

Outro núcleo significativo na exposição de Lisboa é constituído por vistas urbanas de Toledo, Granada, Segóvia ou Burgos: a entrada da catedral de Burgos sob um nevão intenso, grupos de populares num pátio da Andaluzia ou casas de ciganos cercadas de catos em Granada, sob um sol impiedoso.

Sorolla pintou cidades antigas – e paisagens mais antigas ainda. “Com a perda de Cuba [em 1898], é a decadência final do império [espanhol]. Vive-se uma crise de identidade fortíssima”, refere a comissária. Nesse contexto, os espanhóis redescobrem a sua própria terra, cuja “paisagem representa a autenticidade” e Sorolla dedica-se a pintar os “terrenos mais pedregosos e mais secos”.

sucesso estrondoso Com créditos firmados não apenas entre a rica clientela espanhola mas também em Paris (onde conquistou o Grande Prémio da Exposição Universal de 1900), Sorolla visita os Estados Unidos em 1909 para inaugurar três exposições em Nova Iorque, Boston e Buffalo. Conhece um sucesso estrondoso: as pessoas fazem fila para entrar nas exposições e vende 200 obras. Na sequência dessa viagem conhece também o milionário, filantropo e colecionador Archer Huntington, que em 1912 lhe faz uma enorme encomenda de pinturas sobre os povos e regiões da Península Ibérica para a decoração da biblioteca da Hispanic Society of America, em Nova Iorque. Essa encomenda, de que podemos ver um conjunto de estudos em tamanho natural na última sala da exposição de Lisboa, ocupa-lhe os anos entre 1913 e 1919, não apenas com a produção efetiva das obras, mas também com viagens a todas as regiões de Espanha (as viagens previstas a Portugal nunca chegaram a acontecer).

Terminada a tarefa, e já sem forças para continuar a dedicar-se à pintura ao ar livre, Sorolla refugia-se no jardim da sua casa. Em 1920 sofre um AVC que o deixa diminuído. Morre três anos depois em Cercedilla, a sua casa de férias e fins de semana nos arredores de Madrid.