O Ministério da Justiça apresentou um serviço que permite aos cidadãos a consulta de processos por via eletrónica, independentemente do tribunal onde decorram.

A consulta pode ser feita na Área de Serviços Digitais dos Tribunais , sendo possível ainda requerer a emissão de certidões judiciais eletrónicas respeitantes aos processos nos tribunais superiores das jurisdições comuns e administrativa a fiscal - Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Administrativos, Tribunais da Relação de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães e Tribunais Centrais Administrativo do Norte e do Sul.

"O regime de tramitação eletrónica dos processos judiciais passou a aplicar-se, no início desta semana, também aos processos do Supremo Tribunal de Justiça. Com esta aplicação, conclui-se o processo de universalização da tramitação eletrónica nos tribunais, no seguimento de três importantes avanços ocorridos nesta área, no último ano e meio", esclarece a tutela em comunicado.