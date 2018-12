As autorizações de residência para investimento em Portugal aumentaram, segundo dados revelados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. No caso específico das autorizações para investimento, entre 8 de outubro de 2012 e 30 de novembro de 2018, foram emitidas 6813 autorizações de residência para esse fim - 1260 só em 2018. Das 6813 totais, 6641 foram obtidas por via do requisito da aquisição de bens imóveis, 360 por via do requisito de transferência de capital e 12 por via do requisito da criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

Quanto às autorizações de residência a familiares reagrupados (familiares que se juntam a outros que imigraram primeiro), foram pedidas 11579 no período em análise. Somando os números - autorizações de residência para investimentos e autorizações de residência a familiares reagrupados -, ao longo de seis anos foram emitidas perto de vinte mil autorizações. As autorizações trouxeram ao país mais de quatro mil milhões de euros ao longo dos seis anos.

Entre as nacionalidades que mais procuram Portugal para viver, a China aparece em primeiro lugar (4031), seguida do Brasil (625), Turquia (279), África do Sul (268) e Rússia (237).