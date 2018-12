A população sente-se protegida pela Polícia de Segurança Pública (PSP)? Que dificuldades acabam por passar para os cidadãos? A Organização Sindical dos Polícias decidiu analisar este tema e realizou um inquérito a nível nacional sobre a presença policial nas ruas e sobre a satisfação da sociedade. Os resultados, a que o i teve acesso, não foram animadores para os agentes: num universo de 1033 respostas, o sentimento de insegurança revelou-se comum a 92,7% dos inquiridos e o descontentamento com o tempo de demora e a prontidão das forças de segurança é unânime.

O inquérito, realizado entre 24 de novembro e 3 de dezembro, levantava ainda uma questão concreta: quando se sai à rua, é comum ver polícias? A pergunta era “viu algum PSP/GNR durante o dia de hoje?” e a resposta foi maioritariamente negativa. Mais de 60% não tinha visto qualquer elemento das forças de segurança durante o dia.

O estudo de opinião prosseguia nesta temática. E, dos inquiridos que viram polícias na rua, quase metade admitiram que os agentes estavam ou talvez estivessem em serviço remunerado ou gratificado.

Para Ricardo Simões, presidente da delegação de Santarém da Organização Sindical dos Polícias, esta é uma das conclusões que suscitam reflexão. Os serviços gratificados “são feitos nas horas de folga”, explica o responsável. Trata-se dos polícias que estão, por exemplo, à porta dos supermercados ou de outros estabelecimentos comerciais, a fazer serviço de segurança. Simões diz que, atualmente, como a farda que os polícias usam é sempre a mesma, cria-se uma sensação de falsa segurança. Como apontam as conclusões do estudo, para os agentes está em causa “uma ilusão mentirosa sobre o patrulhamento”.

Segundo o responsável, importava rever o modo como é hoje praticado este tipo de serviço, uma vez que contribui para a confusão das pessoas e, ao mesmo tempo, dá a ideia de que há mais agentes no terreno do que aqueles que existem na realidade. “O nosso estatuto diz que somos polícias 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas nós não estamos a ser remunerados no nosso ordenado normal para servir a população, nós estamos a servir uma instituição privada”, resume Ricardo Simões. “A polícia usa os remunerados em si porque dá a sensação que há muitos polícias na rua a patrulhar”, diz. Por outro lado, os gratificados também acabam por ser associados ao trabalho dos agentes de turno. Se houver, por exemplo, algum tipo de problema à porta do supermercado, o polícia que está a ser pago pela entidade privada terá de chamar os seus colegas que estão de patrulha, porque não pode intervir.

Além da segurança nos estabelecimentos, em alguns comandos há ainda outra situação que causa alguma ambiguidade, explica Ricardo Simões. Além dos fiscais próprios, quem faz o serviço de controlo de parqueamento é a própria polícia, também ao serviço da entidade gestora dos lugares de estacionamento. Lisboa é aqui uma exceção, cabendo aos fiscais da EMEL essa intervenção.

A insatisfação é o espelho da estrutura da polícia Ricardo Simões alerta que, além da falsa sensação de segurança, um problema central é que os recursos são poucos. E a situação agrava-se durante o período noturno, quando há poucos homens para fazer patrulha. “No comando de Santarém, só a esquadra de Santarém é que tem sentinela. Todas as outras esquadras – Cartaxo, Tomar, Abrantes – não têm. E Leiria também não”, refere. Ou seja, durante a noite, as esquadras têm a porta aberta, mas estão sozinhas, não existe nenhum guarda lá dentro à exceção do graduado de serviço, denuncia o dirigente sindical. Quando o carro-patrulha sai, a esquadra fica abandonada.

Este cenário levanta outras preocupações, até com a segurança da própria esquadra. Lisboa é novamente exceção: depois de uma invasão à esquadra de Moscavide, os edifícios já nunca ficam sem sentinela. “Se não houver elementos, fecham a esquadra ou vão buscar um elemento a outra esquadra.”

O inquérito realizado pela Organização Sindical dos Polícias revela também que 92,7% das pessoas ouvidas no estudo estão descontentes com o sistema de policiamento, sobretudo com o tempo de resposta das forças de segurança. Há razão? Segundo o presidente da delegação de Santarém, o reduzido número de carros-patrulha é um dos fatores que influenciam esta perceção. “Em 2016, circulava um carro-patrulha em toda a divisão de Sintra. Chegámos a ir resolver ocorrências de transportes públicos. Eu trabalhava na área de Massamá e íamos de Massamá para Belas de transportes públicos. Demorava uma hora e meia a chegar a uma ocorrência que demorava cinco minutos.”

A diminuição dos recursos da polícia é visível até na ativação de meios, sublinha Ricardo Simões. Há dez anos, em caso de ocorrências, além do carro de patrulha e do sentinela, entravam em cena mais sete homens. Hoje entram três.

Departamentos camuflados Quase 80% das respostas do inquérito indicam que há dez anos existia mais policiamento nas ruas. Para onde foram os polícias? Ricardo Simões defende que a resposta está na constante criação de gabinetes – departamentos, núcleos e serviços. Uma prática dos últimos anos. “Criaram estes servicinhos onde, por cada comissário, tem de haver pelo menos um chefe e no mínimo três agentes”, explica. Assim, por cada comissário, são retirados quatro homens da patrulha. “Há, por exemplo, o Gabinete de Deontologia e Disciplina e há o Departamento de Deontologia e Disciplina, que são a mesma coisa, mas antigamente era tudo feito por uma só pessoa.” Soluções? Ricardo Simões não hesita: acabar com a duplicação de trabalho e de departamentos seria um começo.

Aumentar o ritmo de novas contratações é outro apelo da associação. Uma das conclusões retiradas do estudo é que o atual esquema de abrir concursos de dois em dois anos não chega e os números de vagas são também “manifestamente insuficientes, seja para reforço de policiamento ou apenas para colmatar as saídas verificadas”, lê-se no relatório do inquérito.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já anunciou que em 2019 será aberto um novo curso para 600 agentes. Para a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, o número deveria ser aumentado para 1000.

A somar-se às preocupações, ontem veio a público a falta de condições com que vivem alguns polícias, sobretudo os que estão destacados mais longe de casa. Segundo o “Correio da Manhã”, a PSP colocou em Lisboa 280 novos agentes com uma remuneração mensal de 780 euros, o que não chega para fazer face ao custo de vida na capital e já terá levado polícias a dormir nos próprios carros, por não poderem pagar uma renda de casa.