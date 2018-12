Surpresa em Madrid: o CSKA Moscovo venceu o Real Madrid (3-0) no Santiago Bernabéu na última jornada da fase de grupos.

Fedor Chalov (37'), Schennikov (43') e Arnor Sigurdsson (73') apontaram os golos do conjunto russo, que não conseguiu, todavia, garantir a vaga para a Liga Europa.

Com os mesmos 7 pontos que o Plzen, os checos, que venceram a Roma (2-1), também esta tarde, garantiram o terceiro lugar do grupo e a vaga para a Europa.

O conjunto italiano, por sua vez, segue para os oitavos no 2.º lugar deste grupo G, com 9 pontos, liderado pelos merengues, com 12 pontos.