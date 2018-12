"Roma" foi o grande vencedor para a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA), que anunciou as suas escolhas no domingo via Twitter. O filme de Alfonso Cuarón bancado pela Netflix foi distinguido como Melhor Filme e por ter a Melhor Fotografia. Depois de vencer o Leão D’Ouro do Festival de Veneza, em setembro, e de ter sido considerado o Melhor Filme pela New York Film Critics Circle, em novembro, "Roma" foi nomeado no início de dezembro para três Globos de Ouro: Melhor Filme de Língua Estrangeira, Melhor Realizador e Melhor Argumento.

Porque o espanhol é o idioma desta fita, é muito provável que nos Óscares seja nomeado para Melhor Filme Estrangeiro. Mas a Netflix, que ficou com a distribuição do filme, pode ter genuínas expectativas relativamente a uma primeira nomeação para Melhor Filme. Em 2017, "Moonlight" conquistou o principal galardão depois de ter sido eleito Melhor Filme pela LAFCA. Para Cuarón, que assina a realização e a fotografia nesta produção a preto e branco em que regressa à sua infância num bairro burguês da Cidade do México, nos anos 1970, trata-se, portanto, de uma dupla vitória.

O filme estreia em Portugal esta quinta-feira, 13 de Dezembro, mas apenas em duas cidades: Lisboa, no Cinema Monumental, e no Porto, no Cinema Trindade. No dia seguinte irá passar no Netflix.

Depois da vitória no Festival de Veneza, as organizações de exibição italianas criticaram o festival por seleccionar filmes que não estão destinados a uma distribuição tradicional, mas sim a uma plataforma de streaming. O Festival de Veneza foi também acusado de ser uma “ferramenta de promoção” da Netflix. E as críticas não vieram só de Itália. A International Confederation of Arts Cinema defendeu que atribuir o Leão d’Ouro ao filme de autobiográfico de Cuarón era “abrir uma caixa de Pandora“. “O poder económico da televisão e das plataformas de streaming vão forçar os festivais de cinema a desistir das produções cinematográficas“, afirmou aquela instituição ao "Screen Daily". “É tempo de os principais actores da indústria cinematográfica actuarem responsavelmente e contemplarem os efeitos a longo prazo das suas escolhas“.

Eis a lista completa dos prémios que a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles vai entregar numa gala marcada para 12 de Janeiro em que homenageará o cineasta japonês Hayao Miyazaki, histórico da animação e fundador do emblemático Estúdio Ghibli, atribuindo-lhe o Prémio Carreira:

Melhor Filme

Roma

Melhor Documentário

Shirkers



Melhor Filme de Animação

Spider-Man: Into The Spider-Verse



Melhor Filme Estrangeiro

Burning

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões



Melhor Realizador

Debra Granik, por Leave No Trace



Melhor Actor

Ethan Hawke, em No Coração da Escuridão



Melhor Actriz

Olivia Colman, em No Coração da Escuridão



Melhor Actor Secundário

Steven Yeun, em Burning



Melhor Actriz Secundária

Regina King, em If Beale Street Could Talk



Melhor Argumento

Can You Ever Forgive Me?



Melhor Montagem

Minding the Gap



Melhor Fotografia

Roma



Melhor Música

If Beale Street Could Talk



Melhor Design de Produção

Black Panther



Prémio Nova Geração

Chloe Zhao