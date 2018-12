A Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP) estimam que a produção anual do setor da Construção venha a registar um aumento de 3,5% em termos reais, face ao ano anterior. No entanto, em 2017, a subida tinha chegado aos 5,9%.

O segmento da construção de edifícios irá registar a evolução mais expressiva, de 4,9% em termos reais com um aumento de 7% na produção de edifícios residenciais e de 2,8% na construção de edíficios não residenciais. Na posição contrária encontra-se o segmento de trabalhos da construção civil crescendo cerca de 2%.

"Em linha com as estimativas apresentadas, a evolução do emprego do Setor tem vindo a revelar-se positiva ao longo do ano, tendo registado um aumento de 1,8% até setembro de 2018 (mais 5,3 mil trabalhadores do que em igual período de 2017). De realçar que, em média, o setor da Construção empregou 309,9 mil trabalhadores nos primeiros 9 meses de 2018, representando 6,4% do emprego total da economia nesse período", pode ler-se em comunicado da FEPICOP. Já em termos de desemprego, registou-se uma redução de 27% entre setembro de 2017 e 2018, encontrando-se neste último mês 26,7 mil portugueses vindos da construção.

A FEPICOP importa salientar ainda que o consumo de cimento revela um perfil de evolução positiva até setembro deste ano, com um crescimento de 3,5% em termos homólogos.