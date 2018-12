A Farfetch Limited, plataforma tecnológica para a indústria da moda de luxo, chegou a acordo para a aquisição da Stadium Goods, um marketplace líder global em calçado desportivo e streetwear premium, por um valor de 250 milhões (cerca de 219 milhões de euros).

A Stadium Goods vai continuar a ser uma subsidiária da empresa, continuando a ser liderada pela sua própria equipa. E o pagamento será feito em dinheiro e em ações da Farfetch, sendo cada valor determinado assim que tenham sido dados todos os passos normais para a conclusão do negócio, revelou a empresa do português José Neves, em comunicado.

“A equipa da Stadium Goods construiu uma empresa incrível, com um conjunto de pessoas cheias de talento, clientes dedicados e leais, e um reconhecimento de marca notável. Estou confiante de que podemos ajudar a Stadium Goods a aumentar a sua presença internacional, chegando aos sneakerheads em todo o mundo, através do nosso conhecimento de tecnologia, logística e tratamento de dados. A Farfetch vai beneficiar da marca Stadium Goods, do acesso à rede de fornecimento, e de uma equipa com paixão e vasto conhecimento de streetwear premium”, revela.

Já John McPheters, Co-Fundador e Co-CEO da Stadium Goods, afirma: “Eu, o Jed e toda a nossa equipa, não podíamos estar mais entusiasmados por nos juntarmos à família Farfetch, num momento em que entramos num novo estádio da nossa evolução como marca global. Alavancados na tecnologia e logística líder e sem fronteiras da Farfetch, bem como no seu conhecimento do mercado de luxo, escala e base de clientes, estaremos numa posição privilegiada para capitalizar sobre a procura internacional massiva de calçado desportivo e de streetwear premium. O José e a sua equipa partilham de uma perspectiva semelhante para o futuro da moda e do retalho, e juntos acreditamos que as sinergias incontáveis e o fit cultural farão com que esta seja uma união perfeita”.

O negócio está sujeito às normais condições e trâmites legais e espera-se que esteja concluído no primeiro trimestre de 2019.