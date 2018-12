Um homem vai ser julgado, em Lisboa, pela prática de um crime de maus tratos a animais de companhia agravado, depois de ter cortado a garganta ao próprio cão e lhe ter passado com a roda dianteira do carro por cima.

Segunda uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, publicada no seu site oficial, o crime aconteceu em março deste ano. Depois de uma terceira pessoa, não identificada, ter atropelado o animal na via pública, o homem cortou-lhe “a garganta e passou-lhe com a roda dianteira do seu veículo por cima”. No dia seguinte, transportou o animal a uma clínica.

A acusação refere que o arguido “infligiu dor e sofrimento ao animal que detinha”.