O presidente do conselho de administração da Vista Alegre admite que “é possível” que seja reiniciado o processo de dispersão em bolsa “no futuro” se a empresa considerar que “todas as condições estão reunidas para tal”, mas não ocorrerá no próximo trimestre.

A garantia é dada por Nuno Marques depois de a empresa ter suspendido o aumento de capital “em resultado da conjuntura adversa nos mercados internacionais".

Relativamente ao impacto do cancelamento, Nuno Marques adiantou que, "ao nível do desenvolvimento da empresa na concretização do seu plano de expansão, não tem impacto relevante dado que todos os projetos de investimento em curso nas diversas fábricas do perímetro da Vista Alegre estão a ser concretizados nos 'timings' previstos e têm o seu financiamento assegurado através de capitais próprios e capitais alheios (Portugal 2020 + banca tradicional)", revelou a Lusa.