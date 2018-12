O Hospital de Braga deverá voltar a ter gestão pública, chegando ao fim a parceria público privada.

"Houve indisponibilidade definitiva do parceiro privado para continuar a operar", anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, no final de uma audição parlamentar.

Até ao momento, o Governo não lançou um novo concurso para a gestão público-privada e não daria tempo de este estar concluído até agosto de 2019, quando termina o atual contrato.

"É uma situação que implica da nossa parte um conjunto de previdências porque estaremos, porventura, perante uma situação do tipo da que aconteceu no Centro de Reabilitação do Norte, com alguns aspetos diferentes, e que levará ao regresso do Hospital de Braga à esfera da gestão pública", referiu a ministra.

Segundo a ministra da Saúde, esta é uma matéria "muito complexa face àquilo que envolve o Hospital de Braga" e que se tem de trabalhar com “o maior cuidado” com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, como o gestor do contrato e com uma nova equipa de gestão.

Marta Temido refere que há duas soluções: "ou o regresso à esfera pública ou a continuação em condições excecionais do atual modelo de gestão".

Todavia, "não tem havido manifestação de solidariedade da parte do parceiro privado".