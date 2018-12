Acreditem: a polícia de Lisboa andava numa atafona! A polícia e os tribunais. Já toda a gente falava de uma semana extraordinária na criminalidade da capital. Calma, que também não é necessário deitarem as mãos à cabeça. Crimes, mas muitos de pacotilha. Armando_Silva Gomes, por exemplo, conhecido como Rei das Fugas, tinha levado um tiro numa perna e fora apresentado ao juiz. O meliante, de apenas 23 anos, era rei dos roubos de mercado. Uns anos antes, surpreendido a meter a mão no bolso de um incauto transeunte, ali à Ribeira, dera às de Vila Diogo, aos ziguezagues por entre a populaça. O guarda que o perseguiu puxou da arma e deu-se a desgraça: em vez de acertar no malandro do_Silva Gomes, acertou num pobre rapazito, auxiliar de marçano. E o moço não resistiu ao ferimento e foi desta para melhor ainda antes de terem conseguido levá-lo ao hospital.

Desta vez, o Gomes não teve tanta sorte. Na Avenida do Aeroporto voltou a ser surpreendido na nobre arte de furtar. Sem gente pelo meio da qual ziguezaguear, foi atingido e tombou agarrado à perna. Levaram-no a São José e, depois, à sala de audiências. Em pleno 3.o Juízo do Tribunal da Boa Hora, tombou redondo. Tinha tomado uma mistela venenosa qualquer que lhe deu cabo do duodeno. Foi uma porcaria pegada de vómitos e gritos. Voltou para São José. Com vigilância apertada.

Não longe deste cenário, no 1.o Juízo Criminal, um grupo de burlões que lesara Francisco Arsénio Gonçalves, septuagenário, reformado da Carris, estava também a contas. Era gente fina: Inês dos Anjos Gonçalves, parenta do entretanto falecido Francisco, Albertina da Conceição Soares, Odete da Nazaré Gomes, Miquelina de Jesus (a Fernanda Chalada), Raul Peres Pimenta (o Raul Galipas) e o fadista José Vicente. Não resistiram ao chamado da herança que Francisco tinha recebido e trataram de o aliviar numas centenas largas de contos.

A carne

Curiosamente, e a despeito destas tranquibérnias, era o 2.o Juízo Criminal da Boa Hora que fervia de gente nesse dia. Assunto que vinha de longe, do tempo da II_Guerra Mundial. O dr. Cristino Seabra de Magalhães, antigo vice-

-presidente da Junta dos Produtos Pecuários, e o dr. João de Barros Campos Rosado estavam metidos numa camisa-de-

-onze-varas. A acusação era séria: durante o período do conflito mundial tinham prejudicado aquele organismo em mais de quatro mil contos, desviando muita carne que vinha da Argentina para outros negócios que não os devidos, aboletando--se com dinheiros públicos.

Com muitas testemunhas consideradas fundamentais ausentes, o dia de trabalhos foi árduo e inconstante. Adriano_Moreira e Paradela de Oliveira eram advogados dos dois arguidos.

Tratava-se de uma segunda dose de julgamento. Na primeira, Seabra de Magalhães fora absolvido e Couto Rosado condenado em pena maior. Recurso! Claro! E o_Tribunal da Relação, salomónico, a mandar tudo para a casa de partida. Que se fizesse novo julgamento.

Ora, entretanto, o dr. Cristino pusera-se ao fresco e fora viver para Moçambique. E fez saber a quem de direito que não tinha capacidade económica para viajar até à Metrópole para se apresentar em tribunal. Que o julgassem à revelia. Os magistrados não estiveram pelos ajustes. E o dr. Campos Rosado, a viver em prisão preventiva, também não. Ele que viajasse._Seria o próprio Rosado a pagar a deslocação do seu alegado cúmplice. Depositaria 22 contos para garantir a sua vinda. À porta do 1.o Juízo, esperava-se por ele... E Cristino não aparecia...